COVID-19 у Словаччині: президентка на карантині, прем’єр, віцепрем’єри і міністри захворіли

Президентка Словаччини Зузана Чапутова перебуває на карантині, наразі її стан добрий. Причиною карантину є зустріч глави держави з міністром оборони Ярославом Надем, яка відбулася минулого тижня. Згодом міністр здав позитивний тест на COVID-19.

Позитивний тест на COVID-19 виявлений у ще п’ятьох членів словацького уряду. Серед них – прем’єр-міністр Ігор Матовіч, «від сьогодні я один із вас» – так у фейсбуці написав про свою хворобу словацький політик. Позитивні тести виявлені також у віцепрем’єрів Штефана Голого і Вероніки Ремішової, та ще у двох міністрів.

За даними міністерства охорони здоров’я Словаччини, в країні позитивний тест на COVID-19 виявлений у 149 275 людей, летальних випадків 1510. Зокрема, найбільше від початку епідемії, 70 людей за один день, померли у п’ятницю, 18 грудня.