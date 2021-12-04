За добу в Україні – 13 206 нових хворих на COVID-19

Протягом доби 3 грудня коронавірусну хворобу діагностували в 13 206 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. З них – 1 196 дітей та 200 медичних працівників. 2 764 хворих госпіталізували, 436 померли, 22 765 – одужали.

При цьому протягом доби щеплення отримали понад 216 тисяч людей, з них більше ніж 140 з половиною тисяч – другу дозу.

Повністю вакциновані в Україні, за офіційними даними, понад 11,69 мільйона людей, загалом здійснено понад 25,3 мільйона щеплень.

Читайте також: Тисяча за вакцинацію: Кабмін пропонує виділити з бюджету до 8 мільярдів гривень – Шмигаль

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 3,49 мільйона людей, 88 002 хворих померли.