У ЗСУ повідомили про 11 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 2 військовослужбовці та військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб (Львівська область – 2 військовослужбовці, Київська область – 4 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», – заявили у Міноборони.

Станом на 10:00 16 липня у ЗСУ на COVID-19 хворіють 128 людей.

Всього за час пандемії одужало – 494 людини, п’ятеро померли.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 467 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 88 осіб», – мовиться у повідомленні.

В Україні станом на 16 липня підтвердили 56 455 випадків COVID-19. Померли 1 445 людей, 28 931 людина одужала.