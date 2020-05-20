США допомогли Україні боротися з наслідками COVID-19

Сполучені Штати допомогли Україні в боротьбі з коронавірусною інфпекцією (COVID-19), повідомили у пресслужбі Державного департаменту США.

«Україна: загальна допомога в розмірі 15,5 мільйоніа доларів США включає 13,1 мільйона доларів на охорону здоров’я та гуманітарну допомогу для внутрішніх переселенців. Ця фінансова допомога поліпшить здатність місцевих закладів охорони здоров’я піклуватися про хворих та боротися з подальшим поширенням COVID-19», – заявили в американському відомстві.

У зовнішньополітичному відомстві США додали, що виділені кошти мають пом’якшити вторинні наслідки від епідемії, такі як втрата засобів для існування й державних послуг для вразливої групи населення, включно з постраждалими від конфлікту на сході України.

У Держдепі нагадали, що США впродовж останніх 20 років надали Києву майже 5 мільярдів доларів фінансової допомоги, включаючи близько 362 мільйонів доларів на охорону здоров’я.