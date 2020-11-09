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09 листопада 2020, Київ 11:41
Новини | Події

Розгляд апеляційної скарги американця Ленґа перенесли через відсутність судді

30 жовтня Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейґа Ленґа до Сполучених Штатів

Розгляд апеляційної скарги американського військового Крейґа Ленґа щодо його екстрадиції до Сполучених Штатів перенесли через хворобу одного із суддів, повідомили в Апеляційному суді кореспондентові Радіо Свобода.

Засідання має відбутися 23 листопада о 13:45.

30 жовтня Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейґа Ленґа до Сполучених Штатів.

Правоохоронні органи США вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

Крейґ Ленґ оскаржує в суді постанову ГПУ про його видачу в США (відео)
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Крейґ Ленґ оскаржує в суді постанову ГПУ про його видачу в США (відео)

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