Розгляд апеляційної скарги американця Ленґа перенесли через відсутність судді

Розгляд апеляційної скарги американського військового Крейґа Ленґа щодо його екстрадиції до Сполучених Штатів перенесли через хворобу одного із суддів, повідомили в Апеляційному суді кореспондентові Радіо Свобода.

Засідання має відбутися 23 листопада о 13:45.

30 жовтня Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейґа Ленґа до Сполучених Штатів.

Правоохоронні органи США вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

У жовтні 2019 року суд у Вінниці заарештував американця. У грудні він просив в українського суду захисту та статусу біженця.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

У 2016 році, коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.