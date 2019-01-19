ФСБ Росії стверджує, що затримала в окупованому Криму українця без документів

Співробітники Прикордонної служби ФСБ Росії затримали в Криму поблизу адмінкордону з материковою Україною чоловіка, який нібито перебував там без документів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на управління ФСБ Росії по Криму.

Як повідомляє ТАСС, інцидент стався на початку січня, але відомо про це стало тільки зараз.

ФСБ стверджує, що, громадянин України 1992 року народження був затриманий в темний період доби. Інцидент стався в стороні від автомобільного пункту пропуску "Джанкой", в декількох сотнях метрів від лінії адмінкордону, зазначили у відомстві.

Як повідомляється, російські силовики притягли чоловіка до відповідальності за порушення правил проходу в прикордонну зону, тимчасового перебування та пересування в ній відповідно до частини 1.1 статті 18.2 КоАП Росії.

У ФСБ не називають імені затриманого.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональних даних.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг адміністративний кордон.

У Херсонській області з українського боку працюють три контрольних пункту в'їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

З боку Криму теж обладнані три пункти пропуску – «Перекоп», «Джанкой» і «Армянськ». Вони контролюються російськими прикордонниками і спецслужбами.