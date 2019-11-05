У Криму судитимуть кримськотатарського активіста з Судака – адвокат

У четвер, 7 листопада, в підконтрольному Кремлю Мировому суді Судака відбудеться засідання у справі голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова, у якого 27 вересня російські силовики провели обшук.

Про це 5 листопада проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила адвокат Ленура Енгулатова.

«У четвер буде суд. Ми досі не знаємо (у чому звинувачують – ред.). Буду в суді ознайомлюватися з матеріалами справи. Але вважаємо, що там порушення ліцензії колекціонування старої, антикварної зброї», – розповіла Енгулатова.

У судовій повістці, яка є у Крим.Реалії, зазначається, що Ільвера Аметова звинувачують за статтею 15.5 кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення термінів подання податкової декларації (розрахунку за страховими внесками).

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».