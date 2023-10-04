Співробітники ФСБ виїхали з окупованого Токмака, але обіцяли повернутися – начальник МВА

В окупованому Токмаку людям на кілька днів заборонили виходити на роботу. Також спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб.

«Всім адмінустановам, комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів. Без пояснень. Може, провокація буде. Я точно знаю, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але кажуть нібито до кінця тижня повернуться», – розповів посадовець.

Читайте також: Британська розвідка прокоментувала можливе збиття Росією власного Су-35С над Токмаком

За даними мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, навколо Токмака окупанти заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. У своєму телеграм-каналі він написав, що декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи «влади», заклади освіти, а російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї з окупації на Мелітопольському напрямку.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.