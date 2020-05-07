ЦВК Білорусі: вибори президента відбудуться у серпні

Білорусь проведе вибори президента між 9 і 30 серпня, повідомила голова Центральної виборчої комісії країни Лідія Ярмошина.

Як заявила вона 7 травня російському «Інтерфаксу», ЦВК попросить парламент вибрати точну дату в цьому проміжку.

Парламент країни має 8 травня зібратися на позачергову сесію з приводу визначення дати виборів.

Президент Олександр Лукашенко 4 травня заявив, що президентські вибори відбудуться «своєчасно, відповідно до конституції, до 30 серпня». Він також повторив свої попередні заяви, що балотуватиметься на новий термін.

Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року, зараз триває його п'ятий президентський термін.

Білорусь скасувала обмеження на терміни президентства на референдумі у 2004 році.