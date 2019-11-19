ЄС розкритикував парламентські вибори в Білорусі

Європейський союз розцінює дострокові парламентські вибори в Білорусі як «невикористану можливість» провести голосування згідно з міжнародними стандартами. Таку оцінку оприлюднила представниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Коціянчич.

Європейський союз закликав білоруську владу «негайно відновити розробку виборчої реформи», щоб вибори президента Білорусі в 2020 році відбулися за новими правилами.

Раніше 18 листопада експерти ОБСЄ визнали вибори в Білорусі такими, що не відповідають міжнародним стандартам.

Згідно з попередніми результатами парламентських виборів у Білорусі, до нижньої палати парламенту не пройшов жоден опозиційний кандидат. Попередні підсумки голосування опублікувала 18 листопада Центральна виборча комісія Білорусі.

До Палату представників Національних зборів, за даними ЦВК, обрані представники Білоруської патріотичної партії, Республіканської партії праці і справедливості, Ліберально-демократичної партії, Білоруської аграрної партії, комуністи, а також представники громадського об'єднання «Біла Русь». Усі вони підтримують політику влади.

На цьогорічних виборах майже всі опозиційні кандидати були відсіяні владою в процесі реєстрації й агітаційного періоду.

17 листопада близько 7 мільйонів громадян Білорусії, що мають право голосу, обирали 110 депутатів нижньої палати парламенту країни. На депутатські мандати претендували близько 500 кандидатів. Явка на виборах, за даними ЦВК Білорусі, перевищила 77%. За виборами стежили близько тисячі міжнародних спостерігачів від ОБСЄ і СНД.

Активісти Білоруського Гельсінського комітету та центру «Весна» в рамках кампанії «Правозахисники за вільні вибори» заявили про примус, шантаж і маніпуляції під час дострокового голосування на виборах.

Євросоюз вже багато років не визнає президентські і парламентські вибори в Білорусі такими, що відповідають міжнародним стандартам.

Олександр Лукашенко править Білоруссю вже понад 25 років, це довше, ніж будь-який інший лідер у Європі.