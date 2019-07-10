ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 10 липня скасувала реєстрацію ще 26 кандидатів у народні депутати, повідомляє прес-служба ЦВК.

«Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України», – йдеться в повідомленні.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Центральна виборча комісія раніше зареєструвала близько трьох тисяч кандидатів-мажоритарників і 22 політичні партії.