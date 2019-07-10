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10 Липень 2019, Київ 22:25
Новини | Політика

ЦВК зареєструвала ще 76 іноземних спостерігачів

Позачергові вибори парламенту України відбудуться 21 липня

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Центральна виборча комісія на засіданні 10 липня зареєструвала ще 76 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародної організації, йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Зокрема, зареєстровані 68 спостерігачів від громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини», один – від Литви, троє – від Португалії, четверо – від Швеції.

«Таким чином, станом на 10 липня комісією зареєстровано 598 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. А саме: від восьми іноземних держав – 51 офіційного спостерігача, від 12 міжнародних організацій – 547 офіційних спостерігачів», – йдеться в повідомленні.

Позачергові вибори парламенту України відбудуться 21 липня.

Вибори в Раду: хроніка ключових подій
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Вибори в Раду: хроніка ключових подій

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