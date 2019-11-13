Голова ЦВК: вибори в 2019 році були проведені якісно

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що президентські та парламентські вибори-2019 були «проведені якісно, хоч і стали випробуванням». Про це голова ЦВК сказав 13 листопада на конференції «Президентські та парламентські вибори 2019 року в Україні: висновки та рекомендації», яка відбувається в Києві.

На думку Діденка, «головні проблемні моменти були викликані недоліками законодавства».

«У межах чинного законодавства ЦВК робила все від неї залежне для вирішення питання недоброчесної агітації та мінімізації впливу на виборчий процес так званих «кандидатів-двійників», – зазначив Діденко.

Попередній склад Центральної виборчої комісії називав свій розпуск «політично вмотивованим рішенням». Про це йшлося в офіційниій заяві, оприлюдненій на сайті ЦВК ввечері 11 вересня.

11 вересня комітет Верховної ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Очікується, що парламент розгляне це питання 12 вересня.

Верховна Рада України затвердила нинішній склад Центральної виборчої комісії України близько року тому – 20 вересня 2018-го.