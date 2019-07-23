До Центральної виборчої комісії надійшла інформація про замінування

До Центральної виборчої комісії України в Києві надійшла інформація про замінування будівлі.

Будівля ЦВК перебуває під посиленим патрулюванням.

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів на дострокових парламентських виборах. Наразі члени ЦВК опрацювали 98,34% протоколів.

Партія «Слуга народу» набирає 43% голосів у багатомандатному окрузі, «Опозиційна платформа – За життя» – 13%, «Батьківщина» – 8%, «Європейська солідарність» – 8%, «Голос» – майже 6%.

За даними ЦВК, явка виборців склала 49,84%. Наразі «Слуга народу» здобуває понад 250 депутатських мандатів.