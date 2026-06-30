Україна та Південна Корея провели переговори щодо полонених із КНДР

Південна Корея та Україна провели «конструктивні» переговори щодо північнокорейських солдатів, захоплених під час бойових дій у Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колега з Південної Кореї Чо Хьон обговорили це питання під час переговорів у Сеулі.

За словами Сибіги, переговори підтвердили «міцний характер і динамічний розвиток співпраці» між країнами.



«Ми обговорили спільні виклики, що виникають унаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном. Окрему увагу приділили питанню північнокорейських військовополонених. Ми маємо чітке розуміння подальших дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права», – заявив український міністр.

Як написав у соцмережі Х Чо Хьон, сторони «домовилися шукати вирішення проблеми північнокорейських військовополонених у спосіб, що відповідає міжнародному праву та гуманітарним принципам, поважаючи при цьому вільну волю зацікавлених осіб».



Південнокорейська агенція Yonhap пише, що речник Міністерства закордонних справ країни Пак Ір заявив, що обидві сторони ведуть «конструктивні дискусії» щодо питання військовополонених.



Уряд Сеула стверджує, що північнокорейські солдати конституційно вважаються громадянами Південної Кореї, і що він прийматиме всіх військовополонених, які бажають приїхати до Південної Кореї.

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У січні 2025 року Україна повідомила про взяття Силами оборони у полон двох військових з Північної Кореї на Курщині.

Взяття в полон українськими військовими двох північнокорейських солдатів у Курській області РФ підтвердило також розвідувальне агентство Південної Кореї. Розвідка Республіки Корея процитувала слова одного з полонених солдатів КНДР про те, що «серед північнокорейських солдатів у Росії були «значні» втрати». Там також зазначили, що один із полонених залишався без їжі й води протягом чотирьох-п’яти днів, перш ніж його захопили українські сили.

Від жовтня 2024 року Північна Корея надіслала близько 15 тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні з Україною на боці Росії, а також допомогла Росії зброєю (снарядами та артилерійськими установками). У вересні Національна розвідувальна служба Кореї (NIS) заявила, що, за оцінками, у боях у Курській області загинули близько двох тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним та Кім Чен Ином у червні 2024 року в Пхеньяні. Він включає, зокрема, пункт про військову допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін. Саме після підписання цього договору північнокорейських військових відправили на фронт до Курської області, кілька районів якої тоді були захоплені українськими військовими.



