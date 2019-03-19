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19 Березень 2019, Київ 19:16
Новини | Суспільство

Суд підтвердив законність заборони цирків з тваринами в Києві – активісти

Акція біля будівлі Національного цирку України проти використання тварин у циркових виставах «Тварини – не розвага!». Київ, 16 липня 2017 року

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Суд у Києві підтвердив законність рішення Київської міської держадміністрації про заборону цирків з тваринами в столиці, повідомив активіст руху UAnimals Олександр Тодорчук на своїй сторінці у Facebook.

«Циркові лоббі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання», – написав Тодорчук.

У грудні Міністерство екології України ініціювало заборону на використання диких тварин у цирках та запровадження адміністративної відповідальності за такі дії.

Упродовж останніх років у Верховній Раді зареєстрували низку законопроектів щодо захисту тварин. Зокрема, проект №5283 передбачає заборону використання тварин у пересувних цирках. Уже понад два роки комітет не надає висновки щодо цього документа.

Архівне фото: акція в Києві проти участі тварин у циркових шоу. Січень, 2018 року
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На початку 2017 року в Україні розглядали законопроект, який повністю б заборонив виступи тварин у цирках через знущання над тваринами. Тоді дресирувальники і багато власників цирків були незадоволені ініціативою і заявили, що не скрізь із тваринами поводяться жорстоко.

Офіційно виступи диких тварин у цирках повністю заборонені в Австрії, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, кількох містах Німеччини.

У Болівії, Греції, Данії заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.

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