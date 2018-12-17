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17 Грудень 2018, Київ 21:49
Новини | Політика

Міністерство екології ініціює заборону на використання диких тварин у цирках – Семерак

Акція біля будівлі Національного цирку України проти використання тварин у циркових виставах «Тварини – не розвага!». Київ, 16 липня 2017 року

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Міністерство екології України ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та запровадження адміністративної відповідальності за такі дії, повідомив голова відомства Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

«Як міністр екології, вважаю неприйнятним таке використання тварин та виступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження з ними. Відповідні норми містяться у проекті закону, який ми подали на розгляд КМУ», – зазначив Семерак.

Упродовж останніх років у Верховній Раді зареєстрували низку законопроектів щодо захисту тварин. Зокрема, проект №5283 передбачає заборону використання тварин у пересувних цирках. Уже понад два роки комітет не надає висновки щодо цього документа.

Акція протесту проти використання тварин у цирку. Київ, 15 квітня 2017 року
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На початку 2017 року в Україні розглядали законопроект, який повністю б заборонив виступи тварин у цирках через знущання над тваринами. Тоді дресирувальники і багато власників цирків були незадоволені ініціативою і заявили, що не скрізь із тваринами поводяться жорстоко.

Офіційно виступи диких тварин у цирках повністю заборонені в Австрії, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, кількох містах Німеччини.

У Болівії, Греції, Данії заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.

Фоторепортаж: Кияни протестували щодо участі тварин у циркових шоу
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Фоторепортаж: Кияни протестували щодо участі тварин у циркових шоу

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