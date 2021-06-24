Рада Європи вимагає розслідувати смерть рома після затримання чеською поліцією

Рада Європи 23 червня закликала владу Чехії провести ретельне та незалежне розслідування смерті рома після затримання поліцейськими. Зазначається, що правоохоронець кілька хвилин тиснули коліном йому на шию.

У заяві Ради Європи від 23 червня зазначається, що дії поліцейських «викликають тривогу і викликають численні питання щодо обставин цього трагічного інциденту».

Як зафіксовано на відео, один з трьох офіцерів, причетних до інциденту у місті Тепліце 19 червня, кілька хвилин стояв коліном на шиї чоловіка, особу якого не розголошують. Останній згодом помер у машині швидкої допомоги.

У поліції стверджують, що лікарі попередньою причиною смерті назвали передозування наркотиками.

Ромські активісти відкидають пояснення поліції і планують провести акцію протесту у Празі.

Прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш став на бік правоохоронців.

«Якщо хтось руйнує машини, є агресивним і навіть кусає поліцейського, тоді вони не можуть розраховувати, що до них ставитимуться як до дітей», – наголосив очільник уряду.

Місцеве представництво Amnestey International та уповноважена уряду з прав людини Гелена Валькова також закликали провести незалежне розслідування, тоді як заступник омбудсмена країни Моніка Сімункова заявила, що 23 червня розпочне окреме розслідування щодо цього.

Роми тривалий час зазнали расизму та дискримінації у Східній Європі і продовжують стикатися з величезними перешкодами у сфері зайнятості та освіти.