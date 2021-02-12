У трьох містах Чехії запровадили обмеження пересування громадян

Від п’ятниці, 12 лютого, запроваджуються більш строгі правила щодо свободи пересування громадян в районах міст Карло-Варського краю – Хеб, Соколов і Трутнов, які очолили перелік населених пунктів, найбільш вражених епідемією COVID-19. Таким є рішення позачергового засідання уряду Чехії, ухвалене 11 лютого.

Державний інститут здоров’я повідомив, що в районі Трутнова поширюється набагато частіше, ніж в інших районах, так звана британська мутація коронавірусу. Загальна кількість вражених COVID-19 у цих трьох районах тільки за останній тиждень збільшилася на близько 800 осіб. Уряд вирішив надіслати жителям цих районів мільйон захисних масок.

Ухвалене рішення передбачає, що з районів міст Хеб, Соколов і Трутнов не матимуть права виїжджати громадяни, які там проживають, і в’їжджати особи, які там не проживають. Виняток становлять дорога на і з роботи, необхідні візити до лікаря чи зустрічі з родиною, а також учні й студенти, яким дозволено прибути до вишу для участі в навчальному процесі. Жителі цих трьох міст мають право використовувати міський транспорт лише в хірургічних масках і в респіраторах, а не як по всій Чехії - в тканих захисних масках. Так само працедавці на робочих місцях зобов’язані забезпечити необхідні умови праці, зокрема, обмежити контакти між працівниками і головне – максимально використовувати можливості праці вдома.

З метою реалізації заходів програми «Активна політика працевлаштування» з державного бюджету буде виділено 6,8 мільярда чеських крон, в перерахунку 319,817 мільйонів доларів, зокрема, для програми працевлаштування «Антивірус».

Поліція Чехії уповноважена контролювати дотримання запроваджених заходів.