Чеський прем’єр запросив Володимира Зеленського до Праги

Голова уряду Чехії Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського до Праги.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку Андрей Бабіш зазначив у своєму твітері, що це «була дуже дружня зустріч».

«Ми говорили про вплив Вишеградської «четвірки» в рамках Європейського союзу. Я запросив пана президента до Праги, щоб він міг зустрітися в прем’єрами V4», – написав Бабіш.

Як повідомляють чеські ЗМІ, Андрей Бабіш планує розвивати чесько-українські відносини, зокрема, «в листопаді поїхати в Україну готується торгівельна місія на чолі з міністром промисловості й торгівлі Чехії Карелом Гавлічком».

Востаннє чеський прем’єр (Мірек Тополанек – ред.) був із візитом в Україні у 2008 році.