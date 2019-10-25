У Парижі відкрилася виставка робіт Леонардо да Вінчі, яку готували 10 років

У паризькому Луврі 24 жовтня відкрилася виставка картин Леонардо да Вінчі. Її готували понад 10 років. Вона приурочена до 500-річчя від дня смерті художника і буде відкрита для відвідування протягом чотирьох місяців.

На виставці зібрано понад 160 робіт да Вінчі. Деякі з них Лувру передали на час роботи експозиції. Також представлені записи Леонардо да Вінчі, його креслення і результати досліджень його картин.

Недавні дослідження робіт в інфрачервоному випромінюванні виявили кілька шарів зображень, причому остаточний варіант картини іноді сильно відрізняється від початкового. Крім того, за допомогою технологій віртуальної реальності відвідувачі виставки, як очікується, зможуть побачити непомітні деталі робіт художника.

Леонардо да Вінчі народився в Тоскані у 1452 році. Він був художником, скульптором, архітектором, математиком, інженером, винахідником і вченим. Кілька років перед своєю смертю у травні 1519 року він провів у Франції на запрошення короля Франциска I. Ця обставина стала одним з аргументів у недавній суперечці між Італією і Францією.

Проведення виставки в Луврі опинилося під питанням наприкінці минулого року. Тоді італійська права партія «Ліга» виступила проти надання Франції декількох робіт художника, заявивши, що Італія, віддавши роботи, виявиться «на узбіччі великого політичного події».

Асоціація Italia Nostra намагалася домогтися заборони на вивезення з галереї в Венеції знаменитого малюнка да Вінчі «Вітрувіанська людина». Вона наполягала, що ця робота повинна постійно перебувати в спеціальних умовах, а транспортування може завдати їй непоправної шкоди. Однак минулого тижня суд в Італії постановив, що робота все ж може бути представлена на виставці у Парижі.