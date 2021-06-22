Перед матчем Данії проти Росії невідомі сплюндрували пам’ятник Шевченку в Копенгагені – посольство

Перед матчем збірних Данії та Росії невідомі розмалювали пам’ятник українському поету Тарасу Шевченку в Копенгагені, повідомило посольство України в королівстві Данія.

«Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди», – йдеться в повідомленні.

Дипломатичне представництво засудило цей вчинок, розцінивши його як провокацію.

«Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної «громадянської» війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця у будь-якому куточку світу», – зазначили в посольстві.

Читайте також: Пісня про Путіна, скандал з футболками та прокляття групового етапу: чим запам'ятається Євро-2020?

Відомство закликало правоохоронні органи Данії почати розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Збірна Данії перемогла у матчі проти Росії з рахунком 4:1. Відтак російська команда завершила свою участь у Євро-2020.