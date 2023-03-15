Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Міноборони Данії повідомило деталі нового пакету військової допомоги для України

Збройні сили Данії почали процес підготовки пакету, щоб якнайшвидше передати його Україні (фото ілюстративне)

Міністерство оборони Данії повідомило, що у новому пакеті військової допомоги дня України включено зброю і обладнання, спеціально замовлені Києвом. Пакет, серед іншого, містить боєприпаси до стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін і ракет ППО. Фінансується «українським фондом», на створення якого погодилися майже всі партій у парламенті Данії.

«Я дуже радий, що більшість у парламенті Данії об’єднується, щоб допомогти Україні у її боротьбі за свободу. Це великий пакет пожертв у 1 мільярд датських крон (приблизно більш ніж 120 млн дол – ред.), який ми надсилаємо Україні. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно запитувала. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити це бажання», – сказав виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Збройні сили Данії почали процес підготовки пакету, щоб якнайшвидше передати його Україні, йдеться в повідомленні Міноборони Данії.

У майбутньому пакеті допомоги містяться:

  • Боєприпаси для пістолетів калібру 5,56 мм
  • 12,7 мм великокаліберні кулемети
  • Більша кількість протитанкових мін
  • Засоби для артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
  • Додаткові ракети для ППО
  • Роботи знешкодження бомб – 21 шт
  • Закупівля нелетальних матеріалів через НАТО на суму близько 100 мільйонів датських крон.
  • 15 військових генераторів
  • 8 000 головних уборів і 15 000 комплектів від дощу
  • 9 мобільних майстерень для ремонту військової техніки
  • 6 ангарнтх наметів

Раніше сьогодні стало відомо, що Данія створить фонд допомоги Україні на мільярд доларів у 2023 році. Таке оголошення уряд зробив після згоди майже всіх партій у парламенті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Данія підтримує Україну. У грудні минулого року уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (понад 40 млн дол США) для закупівлі зброї та обладнання для України. Також Копенгаген надавав Україні гаубиці Caesar.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG