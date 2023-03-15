Міноборони Данії повідомило деталі нового пакету військової допомоги для України

Міністерство оборони Данії повідомило, що у новому пакеті військової допомоги дня України включено зброю і обладнання, спеціально замовлені Києвом. Пакет, серед іншого, містить боєприпаси до стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін і ракет ППО. Фінансується «українським фондом», на створення якого погодилися майже всі партій у парламенті Данії.

«Я дуже радий, що більшість у парламенті Данії об’єднується, щоб допомогти Україні у її боротьбі за свободу. Це великий пакет пожертв у 1 мільярд датських крон (приблизно більш ніж 120 млн дол – ред.), який ми надсилаємо Україні. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно запитувала. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити це бажання», – сказав виконувач обов’язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Збройні сили Данії почали процес підготовки пакету, щоб якнайшвидше передати його Україні, йдеться в повідомленні Міноборони Данії.

У майбутньому пакеті допомоги містяться:

Боєприпаси для пістолетів калібру 5,56 мм

12,7 мм великокаліберні кулемети

Більша кількість протитанкових мін

Засоби для артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Додаткові ракети для ППО

Роботи знешкодження бомб – 21 шт

Закупівля нелетальних матеріалів через НАТО на суму близько 100 мільйонів датських крон.

15 військових генераторів

8 000 головних уборів і 15 000 комплектів від дощу

9 мобільних майстерень для ремонту військової техніки

6 ангарнтх наметів

Раніше сьогодні стало відомо, що Данія створить фонд допомоги Україні на мільярд доларів у 2023 році. Таке оголошення уряд зробив після згоди майже всіх партій у парламенті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Данія підтримує Україну. У грудні минулого року уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (понад 40 млн дол США) для закупівлі зброї та обладнання для України. Також Копенгаген надавав Україні гаубиці Caesar.