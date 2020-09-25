Екссекретар РНБО Данилюк очолив наглядову раду Національного депозитарію

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк став директором Національного депозитарію України, заявляє пресслужба НДУ 25 вересня.

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила на засіданні 24 вересня, йдеться в заяві.

«Головою Наглядової ради ПАТ «НДУ» було обрано незалежного директора – Олександра Данилюка, який має значний професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи Наглядової ради НДУ. В 2019 році Олександр займав посаду Секретаря РНБОУ, а з квітня 2016 року по червень 2018 року обіймав посаду Міністра фінансів України. Заступником голови Наглядової ради обрано представника акціонера НБУ – Миколу Селехмана», – повідомляє НДУ.

Новий склад наглядової ради НДУ був обраний 4 серпня. Перше засідання нового складу учасників НДУ відбулося 3 вересня.

Національний депозитарій – орган, створений в 1999 році, який відповідає за облік всіх емісійних цінних паперів (окрім тих, що належать до компетенції Національного банку), ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та контроль в галузі депозитарної діяльності.