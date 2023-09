ДАРТ: реклама туризму в Україні отримала «срібного дельфіна» в Каннах 

Україна отримала срібну нагороду Каннського фестивалю Corporate Media & TV Awards за туристичну промо-кампанію, повідомило Державне агентство розвитку туризму 29 вересня.

За повідомленням, ДАРТ замовило серію рекламних роликів у агенції ODDEE agency у 2021 році. Рекламна кампанія мала початися навесні 2022 року, але цього не сталося через початок повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Помер британський актор Майкл Ґембон, виконавець ролі Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера

«У лютому 2022 року наші плани, як і життя всіх українців, були спотворені агресивними діями Росії. Ми дуже хотіли показати світові Україну. Організатори фестивалю Cannes Corporate Media & TV Awards надали нам таку можливість і прийняли заявку від ДАРТ – The Campaign Waiting to Happen (Кампанія, яка чекає на те, щоб відбутись – ред.)», – йдеться в коментарі голови Державного агентства розвитку туризму, Мар’яна Олеськів.

Кампанія складається з трьох роликів, які рекламують відпочинок у Карпатах, а також поїздки до Києва та Чорнобильської зони відчуження.

Вручення нагород Cannes Corporate Media & TV Awards за корпоративні фільми відбулося 27-28 вересня. Іншу срібну нагороду отримала рекламна кампанія туризму в Колумбії.