У Давосі відкривається зустріч Всесвітнього економічного форуму

У швейцарському Давосі 22 січня розпочинається щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму.

На захід, що триватиме до 25 січня, з’їдуться близько трьох тисяч учасників, серед яких близько 60 лідерів держав, а також найбільших міжнародних організацій.

Серед тем обговорення у Давосі – глобалізація, кібербезпека, цифрова економіка, соціальна нерівність.

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Українську делегацію на форумі очолить президент Петро Порошенко.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що не поїде до Швейцарії через ситуацію з частковою зупинкою уряду в США у зв’язку з відсутністю затвердженого фінансування, так званий «шатдаун».