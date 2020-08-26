Економічний форум у Давосі через пандемію перенесли з зими на початок наступного літа

Всесвітній економічний форум у Давосі у 2021 році пройде на початку літа, а не в січні через пандемію коронавірусу. Про це повідомили організатори заходу.
У січні організатори запланували провести онлайн-зустріч «Давоські діалоги». Під час них світові лідери обговорять світові тренди наступного року.
Точну дату форуму оголосять тоді, коли організатори переконають у можливості виконати всі гарантії стосовно здоров’я та безпеки його учасників.
У січні цього року відбувся ювілейний, 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі.
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