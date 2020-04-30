У селі поблизу Львова спалах коронавірусу

На Львівщині у селі Давидів перекрили кілька в’їздів, створивши символічні блок-пости. Такі дії пов’язані зі спалахом коронавірусу в цьому населеному пункті, де 20 інфікованих та ще 86 людей, які з ними контактували, інформує з місця подій кореспондент Радіо Свобода.

«У селі виявили вісім вогнищ, це сім’ї. Де могли заразитися, не можу сказати. За нашими даними, люди приїхали з Італії, Іспанії, хто, де працював, є ті, які працюють у лікарнях у Львові. Інфікована і наша головна лікарка, яка зараз перебуває у лікарні, але одужує», – говорить голова Давидівської об’єднаної територіальної громади Володимир Керницький.

Спершу підтвердили коронавірус у головної лікарки Давидівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Медик приймала хворих у захисному костюмі, стверджують в ОТГ.

У зв’язку зі спалахом захворювання місцева влада вирішила перекрити окремі дороги, які ведуть у село. Два з них залишили для в’їзду, на них з 7 до 10 і 16 до 19 години проводять температурний скринінг.

«Поліція і медики двічі на день будуть контролювати, хто виїхав і в’їхав у село, їм вимірюють температуру. Таким чином, матимемо інформацію, що у нас робиться в Давидові. Нікому не забороняємо їздити, але з 7 до 10 та з 16 до 19 вимірюють температуру», – каже керівник ОТГ.

У селі з гучномовця інформують мешканців про ситуацію з поширенням COVID-19. Також час від часу проїжджають автоцистерни і дезінфікують вулиці.

«Чув про понад 20 хворих у селі. Не знаю, звідки це могло взятись. Я не панікую, людина військова і про вірус знаю», – зауважив мешканець Давидова Роман.

Людей закликали залишатися вдома і дотримуватися карантину. У селі провели тестування усіх 86 людей, які контактували з хворими, але планують зробити тести якомога більшій кількості селян. Однак, як зазначив голова ОТГ, дехто з людей відмовляється від цієї процедури.

Загалом у Львівській області коронавірус підтверджений у 430 осіб. 14 громадян померли.