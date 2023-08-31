Стрілянина в Дніпрі: у ДБР наразі не підтверджують оприлюднені дані про алкоголь в крові загиблого чоловіка

У Державному бюро розслідувань наразі не підтверджують оприлюднені дані про виявлення алкоголю в крові чоловіка, якого 29 серпня у Дніпрі застрелив поліцейський. Про розповіла радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.



«Наразі я не можу підтвердити, що ті результати (експертизи), які є в інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Коли вони будуть готові і в них дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові, ми одразу повідомимо. Я не можу підтвердити правдивість цих документів», – заявила вона в ефірі національного телемарафону.



Раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що у загиблого під час стрілянини в Дніпрі під час досліджень виявили алкоголь. За даними джерела видання, в крові загиблого чоловіка виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле.

Також правоохоронні органи, повідомляючи про розслідування, зазначали, що «після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння».

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29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

Поліція та ДБР почали розслідування і відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Поліція також оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження. На запису видно, що водій авто, яке зупинили патрульні, порушив правила – «з крайньої правої смуги здійснив рух ліворуч», чим «підрізав» автомобілі інших учасників руху. За кермом на відео – чоловік.

Вбитого звали Джумбері Сілогава, йому було 38 років, він прописаний в Дніпропетровській області. Чоловік мав бізнес у сфері надання ритуальних послуг.

Автомобіль Jaguar, який зупинили патрульні, належить Наталії Сілогаві. Це – колишня дружина Джумбері. В момент інциденту в машині перебувала інша жінка, а не Наталія Сілогава.

За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, Джумбері Сілогава неодноразово порушував правила дорожнього руху. За період з 2018 по 2022 роки складено 12 протоколів через різні порушення ним ПДР, зокрема, перевищення швидкості, керування без посвідчення водія та рух під заборонені знаки.