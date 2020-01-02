ДБР призначила керівника розслідування «справ Майдану»

Державне бюро розслідувань призначило керівником відділу з розслідування «справ Майдану» Олександра Буряка, який дотепер обіймав посаду заступника директора ДБР. Про це сайт ДБР повідомляє 2 січня.

Буряк назвав завершення розслідування справ Майдану одним із найвідповідальніших завдань, яке стоїть перед Державним бюро розслідувань.

«Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені. Наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури до нашого відділу, як це передбачено змінами до закону «Про Державне бюро розслідувань», – вказав Буряк.

Олександр Буряк здобув вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в Харкові, в правоохоронних органах працює з 1998 року.

Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2015-го до 2017 року працював заступником прокурора міста Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.