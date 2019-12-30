Радіо Свобода Daily: Зеленський прокоментував обмін ексберкутівців

Зеленський пояснив, чому обміняли ексберкутівців

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що видача підтримуваним Росією угрупованням «ЛДНР» п’яти колишніх беркутівців, обвинувачуваних у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, була умовою нинішнього обміну.

Зеленський сказав про це в аеропорту «Бориспіль», де сів літак зі 76 звільненими з полону бойовиків громадянами України.

«Це було складне політичне рішення. Я вважаю, що наші бійці, військові, журналісти – всі герої і наш пріоритет – повернути наших людей. Я з повагою ставлюся до всіх, хто втратив рідних на Майдані, загиблих ми, на жаль, не повернемо, але ми могли повернути живих. І це пріоритет», – сказав президент.

Він висловив упевненість у тому, що «це ніяк не впливатиме на справи Майдану».

«Справи Майдану ми закінчимо обов’язково. Якщо б вони (ексберкутівці – ред.) залишились, ми б не отримали наших розвідників і наших хлопців, які були в Дебальцеві… Якби в мене було ще 100 беркутівців і мені пропонували б одного розвідника, я би віддав цих 100 беркутівців», – додав президент.

У соцмережах почалися суперечки стосовно того, чи варто було відпускати обвинувачених у настільки серйозних злочинах. Багато хто обурювався таким рішенням української влади та виступав проти передачі ексберкутівців на окуповану частину Донбасу до винесення їм офіційного вироку. Інші ж дописувачі говорять про те, що життя людей, яких ще можна врятувати, є найбільшою цінністю для країни.

Радіо Свобода зібрало реакції соціальних мереж щодо обміну полонених по обидва боки суперечки. Читайте їх в огляді.

Як відбувався обмін – хроніку читайте тут.

Радіо Свобода вітає звільнення Асєєва і Галазюка в рамках обміну на Донбасі

Радіо Свобода вітає звільнення своїх авторів Станіслава Асєєва й Олега Галазюка, які перебували в полоні російських гібридних сил, в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі.

«Ми відчуваємо захват і полегшення через звільнення Стаса й Олега. Їх два з половиною роки утримували відрізаними від зовнішнього світу не через те, що вони скоїли якийсь злочин, а через те, що вони повідомляли правду про окупацію Росією їхньої батьківщини», – сказав президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

Він подякував президентові Володимиру Зеленському, українському уряду, активістам, законодавцям і високопосадовцям по всьому світі за внесок у звільнення Асєєва і Галазюка.

Кримських полонених включать у наступний етап звільнення – представництво президента в АРК

Політичні в’язні, що перебувають на території Росії й анексованого нею Криму, будуть включені в наступний етап звільнення утримуваних осіб, заявляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

«Протягом останніх кількох днів звучали питання щодо звільнення політичних бранців, що перебувають на території окупованого Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення. Жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина продовжується», – йдеться в повідомленні представництва у фейсбуці.

У Відні тривають переговори з «Газпромом» про транзит – Макогон

Українсько-російські переговори про газовий транзит із 1 січня наступного року продовжились у Відні, повідомив у фейсбуці керівник «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон.

«Починаємо наступний день перемовин. Мета – фіналізувати всі договори», – написав він у неділю.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Генерал Марченко розповів про СІЗО, свої статки і про те, чому йому не соромно

Звільнений із СІЗО під заставу генерал-майор Марченко, ветеран війни, оборонець Донецького аеропорту, дав інтерв'ю Радіо Свобода.

Начальник головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міністерства оборони України Дмитро Марченко разом із чотирма іншими своїми колегами є підозрюваним у так званій справі «закупівлі неякісних бронежилетів». Розслідування проводить Державне бюро розслідувань. Подаємо позиції усіх сторін.

Ольга Сумська – чому в Україні попит на «добронравових»

Навіщо вона в часи президентства Віктора Януковича підписала листа проти тоді засудженої Юлії Тимошенко? Як працюється у Росії її старшій дочці? Чи знімається вона сама у Росії? Чому досі українські продюсери не можуть відмовитися від запрошення російських акторів, таких, як Федір Добронравов із серіалу «Свати»? І як їй вдалося зіграти у шоу маму тоді ще не президента Володимира Зеленського? Про це Ольга Сумська розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

У Києві відкрили рух Шулявським шляхопроводом

У Києві відкрили для транспорту Шулявський шляхопровід. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Нагадаю, рух транспорту там закрили і почали розбирати «стомлений» міст 17 березня цього року. І потім взялися за зведення нового шляхопроводу. Фактично, за 9 місяців ми побудували шляхопровід і відкрили рух ним. Це був основний етап робіт», – мовиться у повідомленні.

За словами мера, до літа наступного року планують закінчити весь проєкт із розв’язкою.

Метеорологи: 2019-й став найтеплішим роком за весь період спостережень

2019 рік став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Цей рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881-го. Цього року середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С. Перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила 10,5°С. Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 15,2°С», – мовиться у повідомленні.

Протягом року було побито більш ніж 30 температурних рекордів.

«Укрзалізниця»: Новий рік у потязі зустрінуть щонайменше близько 17 тисяч пасажирів

Новий рік у потягах зустрічатимуть щонайменше близько 17 тисяч пасажирів. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів. На поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок», – мовиться у повідомленні.

Нехай на свята з вами будуть найближчі!

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