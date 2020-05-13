ДБР розслідує причетність посадовців МВС та ДМС до витоку персональних даних громадян

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом витоку інформації, що містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному із анонімних телеграм-каналів, повідомила у середу пресслужба ДБР.

«За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби. Досудове розслідування розпочато за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що витік персональних даних українців, які днями з’явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним додатком для оцифрованих документів «Дія».

Адміністрація застосунку «Дія» 12 травня заявила, що не причетна до ситуації із ймовірним витоком персональних даних громадян. Напередодні у соцмережах користувачі повідомляли, що Telegram-канал UA Baza Bot розмістив оголошення про буцімто продаж персональних даних українців. Користувачі припускали, що інформація могла потрапити до зловмисників із додатку «Дія», в якому можна зберігати цифрові варіанти своїх документів.

Поліція 12 травня заявила, що відкрила кримінальне провадження у зв’язку з поширенням особистої інформації громадян в анонімному Телеграм-каналі.