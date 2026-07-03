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ДБР: експолоненого підозрюють у причетності до загибелі в полоні начальника медслужби «Азову»

Як заявляють у ДБР, після потрапляння в полон у 2022 році військовослужбовець нібито добровільно висловив бажання вступити до ПВК «Вагнер»
Як заявляють у ДБР, після потрапляння в полон у 2022 році військовослужбовець нібито добровільно висловив бажання вступити до ПВК «Вагнер»

Державне бюро розслідувань повідомляє про оголошення підозри військовослужбовцеві окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, який, як заявляє слідство, під час перебування в російському полоні співпрацював з адміністрацією колонії і представниками спецслужб РФ, передаючи інформацію про інших українських військовополонених.

«Слідство встановило, що, намагаючись отримати поблажливе ставлення з боку адміністрації колонії, підозрюваний передавав представникам РФ інформацію про українських військовополонених, зокрема про начальника медичної служби «Азову», його службову діяльність й інші відомості. Після цього до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катування й інші форми жорстокого поводження, що зрештою призвело до його смерті», – йдеться в повідомленні.

Як заявляють у ДБР, після потрапляння в полон у 2022 році військовослужбовець також нібито добровільно висловив бажання вступити до ПВК «Вагнер», але «реалізувати цей намір він не встиг, оскільки був повернутий в Україну під час обміну військовополоненими».

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборону Східного регіону додали, що військовий перебував у полоні у період з вересня 2022 року по 18 жовтня 2024 року.

«Після повернення на територію України в межах обміну військовополоненими у 2024 році підозрюваний проходив лікування, реабілітацію і був направлений для подальшого проходження військової служби. До виконання службових обов’язків він приступив 20 січня 2026 року», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть у ДБР, підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, свідчення українських військових, звільнених із російського полону, які перебували разом із підозрюваним в одній колонії: «їхні свідчення підтверджуються результатами слідчих дій і експертних досліджень».

У прокуратурі уточнили, що підозру оголосили за статтями:

  • незакінчений замах на добровільну участь громадянина України в збройних формуваннях держави-агресора;
  • вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога;
  • катування, тобто умисне заподіяння особі сильного фізичного та морального страждання, вчинене з метою примусити її вчинити дії, що суперечать її волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, з метою покарати її за дії, вчинені нею чи у вчиненні яких вона підозрюється, з мотивів національної нетерпимості, як пособник.

Суд помістив підозрюваного під варту без права внесення застави, додали в прокуратурі.

Імені підозрюваного у прокуратурі й ДБР не називають, його позиція наразі невідома.

Це не перший схожий випадок. У червні в ДБР повідомили про підозру військовому, який, за даними слідства, під час перебування у російському полоні, з якого його звільнили в ході обміну в 2025 році, нібито брав участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

За даними, оприлюдненими в кінці червня цього року Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, за чотири роки в Україну в рамках обмінів вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.

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