ДБР: експолоненого підозрюють у причетності до загибелі в полоні начальника медслужби «Азову»

Державне бюро розслідувань повідомляє про оголошення підозри військовослужбовцеві окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, який, як заявляє слідство, під час перебування в російському полоні співпрацював з адміністрацією колонії і представниками спецслужб РФ, передаючи інформацію про інших українських військовополонених.

«Слідство встановило, що, намагаючись отримати поблажливе ставлення з боку адміністрації колонії, підозрюваний передавав представникам РФ інформацію про українських військовополонених, зокрема про начальника медичної служби «Азову», його службову діяльність й інші відомості. Після цього до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катування й інші форми жорстокого поводження, що зрештою призвело до його смерті», – йдеться в повідомленні.

Як заявляють у ДБР, після потрапляння в полон у 2022 році військовослужбовець також нібито добровільно висловив бажання вступити до ПВК «Вагнер», але «реалізувати цей намір він не встиг, оскільки був повернутий в Україну під час обміну військовополоненими».

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборону Східного регіону додали, що військовий перебував у полоні у період з вересня 2022 року по 18 жовтня 2024 року.

«Після повернення на територію України в межах обміну військовополоненими у 2024 році підозрюваний проходив лікування, реабілітацію і був направлений для подальшого проходження військової служби. До виконання службових обов’язків він приступив 20 січня 2026 року», – йдеться в повідомленні.

Як кажуть у ДБР, підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, свідчення українських військових, звільнених із російського полону, які перебували разом із підозрюваним в одній колонії: «їхні свідчення підтверджуються результатами слідчих дій і експертних досліджень».

У прокуратурі уточнили, що підозру оголосили за статтями:

незакінчений замах на добровільну участь громадянина України в збройних формуваннях держави-агресора;

вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога;

катування, тобто умисне заподіяння особі сильного фізичного та морального страждання, вчинене з метою примусити її вчинити дії, що суперечать її волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, з метою покарати її за дії, вчинені нею чи у вчиненні яких вона підозрюється, з мотивів національної нетерпимості, як пособник.

Суд помістив підозрюваного під варту без права внесення застави, додали в прокуратурі.

Імені підозрюваного у прокуратурі й ДБР не називають, його позиція наразі невідома.

Це не перший схожий випадок. У червні в ДБР повідомили про підозру військовому, який, за даними слідства, під час перебування у російському полоні, з якого його звільнили в ході обміну в 2025 році, нібито брав участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

За даними, оприлюдненими в кінці червня цього року Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, за чотири роки в Україну в рамках обмінів вдалося повернути 9606 українських громадян – військових і цивільних.