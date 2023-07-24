Працівники ДБР «спостерігали» за депутатом Пономарьовим з квітня 2022 року – Сапьян

Співробітники Державного бюро розслідувань «спостерігали» за народним депутатом від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Олександром Пономарьовим з квітня минулого року. Про це в ефірі Радіо Свобода радниця з стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

«Наскільки мені відомо, працівники бюро спостерігали за цим народним депутатом більше року – з квітня минулого року. Ви знаєте, в ДБР є низка кримінальних проваджень, де фігурують народні обранці. Навіть якщо вони залишилися вже ексгромадянами і екснародними обранцями, на кшталт Медведчука і Іллі Киви, але все одно ці розслідування про державну зраду тривають. І коли, зокрема, назбиралася критична маса матеріалів, коли можна оголошувати про підозру, а він перебував у Києві, тому відповідно прокуратура звертається до суду, а народним депутатам підписує безпосередньо сам генпрокурор підозру, вручення її», – розповіла вона в ефірі в програмі «Свобода Live».

За її словами, слідство проситиме суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Пономарьова.

«Зараз з ним працюють його адвокати. І сьогодні не вдалося обрати запобіжний захід, тому що його сторона захисту попросила час на ознайомлення з матеріалами. Тому запобіжний захід будуть продовжувати обирати вже завтра (25 липня – ред.)», – розповіла Сапьян.

24 липня Олександру Пономарьову повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»). За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення РФ депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Серед іншого, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, а його заводи «постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд».

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Раніше «Схеми» повідомляли про те, що Пономарьов має російський паспорт. Сам він спочатку визнавав його наявність, а згодом заперечив.