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ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали перед масштабною війною, та вчасно не покинули Україну – Сухачов

ДБР проводить роботу зі «встановлення осіб, які сприяють чи сприяли спецслужбам Росії»

Перед повномасштабним вторгненням в Україну заїхало понад 11 тисяч громадян Росії, які вчасно не покинули країну, повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю агентству «Українські новини».

«З 1 грудня 2021 року до 23 лютого 2022 року на територію України заїхало понад 11 тисяч громадян РФ, які вчасно не покинули нашу країну. Тому ми зараз спільно з СБУ та Нацполіцією проводимо великий обсяг роботи щодо визначення місця знаходження цих громадян з подальшим проведенням відповідних фільтраційних заходів», – сказав Сухачов.

За його словами, відомство проводить роботу зі «встановлення осіб, які сприяють чи сприяли спецслужбам Росії».

Раніше сьогодні у Держприкордонслужбі повідомили, що з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з України незаконно намагалися виїхати майже 3000 людей.

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