ДБР про смерть судді Писанця: виключати версію навмисного вбивства поки зарано

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, тому про виключення версії навмисного вбивства поки говорити рано, повідомив виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

«Зареєстровано кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події у той час, коли це сталося», – розповів Сухачов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, вже проведена судово-медична експертиза, призначено ще декілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуть слідчі версії.

«Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні», – сказав Сухачов.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це перевірку всіх обставин, щоб виключити умисне вбивство, в. о. директора ДБР заявив: «Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я наразі не поспішав би стверджувати… Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії та виникне відповідна потреба – обговорюватимемо зміну кваліфікації».

Суддю Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, який вів, зокрема, судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, знайшли мертвим у селі Погреби на Київщині 11 вересня. За фактом смерті судді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).