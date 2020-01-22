У ДБР повідомили, що слідчі готуються до передачі в суд однієї зі «справ Майдану»

У Державному бюро розслідувань повідомили, що спеціальний слідчий підрозділ у «справах Майдану» поінформував родини Героїв Небесної сотні та їхніх захисників про перші результати роботи.

«Спеціальний слідчий відділ Державного бюро розслідувань був остаточно укомплектований лише 11 січня 2020 року. До бюро були переведені слідчі та прокурори Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які займалися розслідуванням злочинів вчинених під час Революції гідності. Не зважаючи на короткий термін роботи підрозділу, наразі слідчі ДБР вже готуються до скерування однієї із справ до суду», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі відбувається прийом відповідних кримінальних проваджень від Офісу генпрокурора.

«Тривалість процесу пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів у справах. По прийнятих провадженнях формуються плани подальших слідчих дій, щоб забезпечити якісні результати у розслідуванні «справ Майдану», яких суспільство очікує від ДБР», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, до Державного бюро розслідувань, в якому створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках, відійде 50 проваджень, ще 43 – до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані – до органів Національної поліції, СБУ і Державної податкової служби.