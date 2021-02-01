ДБР: у січні затримали 48 осіб, зокрема експомічника депутата і слідчого Нацполіції

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали протягом січня 2021 року 48 осіб, повідомила 1 лютого пресслужба ДБР.

«Із них: 11 працівників Нацполіції України, сім військовослужбовців, три працівники Державної кримінально-виконавчої служби України, двоє прикордонників, двоє податківців, один працівник СБУ, один працівник ДБР, один прокурор та 20 інших суб’єктів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у ДБР нагадали про затримання експомічника народного депутата України, який за 200 тисяч доларів збирався нібито працевлаштувати громадянина в Офіс президента України.

Протягом січня 360 особам слідчі ДБР повідомили про підозру, зокрема:

11 членам організованої групи, які забезпечували функціонування протиправного механізму експорту товарів без сплати понад 250 мільйонів гривень податків;

колишньому начальнику відділу детективів НАБУ в шахрайстві, підбурюванні до складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та його використанні;

колишньому президенту України у вчинені державної зради.

До суду направили 345 обвинувальних актів, із них щодо 229 військовослужбовців, 36 поліцейських, 11 прикордонників і 10 митників, додали в ДБР.

У грудні в Державному бюро розслідувань повідомили, що запроваджують щомісячні звіти про розслідування справ Майдану.