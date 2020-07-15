Інспектора ювенальної превенції підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої – ДБР

Слідчі територіального угруповання Державного бюро розслідувань у Миколаєві разом із Нацполіцією Одеської області повідомили про підозру співробітнику поліції в зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Про це 15 липня заявила пресслужба ДБР.
Йдеться про інспектора сектору ювенальної превенції Таїровського відділення Київського відділу поліції в Одесі. За даними слідства, подія сталася ще в лютому цього року. У січні мати дівчинки звернулася до поліції через її зникнення після сварки, після чого на неї склали адміністративний протокол, а з дитиною «провели бесіду».
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«11 лютого підозрюваний, який на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту. За кілька днів потерпіла наважилася розповісти про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою до правоохоронців», – йдеться в повідомленні.
Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
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