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27 листопада 2020, Київ 17:41
Новини | Події

Зеленський дав Дегтяреву звання Героя України посмертно

Олександр Дегтярев

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Олександру Дегтяреву, гендиректору ДП «Конструкторське бюро «Південне», звання Героя України посмертно. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента у п’ятницю.

В указі йдеться, що звання присвоєне «за визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки».

Про рішення дати посмертно звання Героя України Олександру Дегтяреву Зеленський повідомив 26 листопада у Дніпрі, де прощалися із директором КБ «Південне», який 24 листопада помер від COVID-19. У КБ «Південне» Дегтярев працював з 1975 року, пройшовши шлях від інженера до гендиректора.

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