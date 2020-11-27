Зеленський дав Дегтяреву звання Героя України посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Олександру Дегтяреву, гендиректору ДП «Конструкторське бюро «Південне», звання Героя України посмертно. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента у п’ятницю.

В указі йдеться, що звання присвоєне «за визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки».

Про рішення дати посмертно звання Героя України Олександру Дегтяреву Зеленський повідомив 26 листопада у Дніпрі, де прощалися із директором КБ «Південне», який 24 листопада помер від COVID-19. У КБ «Південне» Дегтярев працював з 1975 року, пройшовши шлях від інженера до гендиректора.