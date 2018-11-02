Дніпро: Рішення суду про скасування перейменування вулиці Героїв Сталінграда не набуло чинності – мерія

Дніпровська міська рада подала апеляцію на рішення Бабушкінського районного суду міста, який скасував розпорядження міського голови про перейменування в рамках декомунізації вулиці Героїв Сталінграда на проспект Богдана Хмельницького. Про це Радіо Свобода у п’ятницю повідомили з Департаменту правового забезпечення міськради у відповіді на інформаційний запит.

За даними мерії, рішення суду було ухвалене ще 31 жовтня 2017 року, але на судовому засіданні цього дня було оголошено тільки вступну й резолютивну частини постанови, повний текст постанови міська рада отримала лише 29 вересня 2018 року.

Як пояснили в міськраді, за законодавством, апеляційна скарга може бути подана упродовж 10 днів з дня отримання копії постанови. 8 жовтня міський голова Дніпра подав апеляційну скаргу на рішення суду, скарга поки не розглянута.

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В мерії зазначили, що, відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

«Рішення суду вважається таким, що не набуло чинності, і станом на 30.10.2018 назва проспекту Богдана Хмельницького вважається незмінною», – заявили в мерії.

Радіо Свобода також звернулось з інформаційним запитом до районного суду, аби з’ясувати, чому рішення суду, ухвалене у жовтні минулого року, було офіційно оприлюднене лише у жовтні 2018 року.

1 листопада 2017 року у прес-службі партії «Опозиційний блок» повідомили, що Бабушкінський районний суд Дніпра задовольнив позов депутата від фракції партії в міськраді Дніпра Олександра Сироти до колишньої виконуючої обов’язки міського голови Галини Булавки щодо перейменування вулиці Героїв Сталінграда на проспект Богдана Хмельницького, скасувавши перейменування. Сирота подав до суду на Булавку ще в березні 2016 року. На думку позивача, назва вулиці не підпадала під дію закону про декомунізацію, адже «ніяк не пов’язана ні з комуністичним режимом, ні з іменем Сталіна», а дана «на честь жертв Сталінградської битви».

У листопаді 2015 року в рамках виконання законів про декомунізацію в Дніпрі змінили назви 57 топонімів. Відповідне розпорядження підписала тодішня виконувач обов’язків міського голови Галина Булавка після консультацій з Українським інститутом національної пам’яті. Відповідно до документа, зокрема, вулиця Чубаря тепер носить ім’я Володимира Сосюри, Постишева – Олександра Серебрякова, вулиця Героїв Сталінграда стала проспектом Богдана Хмельницького, Жовтнева площа – Соборною тощо.