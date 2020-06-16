Радника Зеленського призначили заступником секретаря РНБО

Радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка призначено першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – мовиться у документі.

Попереднім указом Демченка звільнили з посади радника президента.

За даними «Схем», перший заступник міністра закордонних справ у 2013-му Руслан Демченко раніше як радник Порошенка представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську. У липні 2019-го Зеленський призначив Демченка своїм радником.