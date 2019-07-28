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28 Липень 2019, Київ 11:21
Новини | Суспільство

День хрещення України-Руси: хресна хода ПЦУ на чолі з Епіфанієм (трансляція)

Митрополит Епіфаній очолює богослужіння з нагоди Дня Хрещення Русі, Київ, 28 липня 2019 року

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У Києві почалася хресна хода на чолі з митрополитом Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанієм на честь Дня хрещення України-Руси. Хода починається з Софіївської площі та прямує до Володимирської гірки.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій.

Вранці 28 липня митрополит Епіфаній вперше провів богослужіння з нагоди 1031-го Дня хрещення Русі як голова ПЦУ.

Напередодні 27 липня пройшов молебень та хресна хода вірян Української православної церкви (Московського патріархату).

Міська влада попереджала про обмеження руху в центрі Києва 27 і 28 липня.

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