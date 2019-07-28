День хрещення України-Руси: хресна хода ПЦУ на чолі з Епіфанієм (трансляція)

У Києві почалася хресна хода на чолі з митрополитом Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанієм на честь Дня хрещення України-Руси. Хода починається з Софіївської площі та прямує до Володимирської гірки.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій.
Вранці 28 липня митрополит Епіфаній вперше провів богослужіння з нагоди 1031-го Дня хрещення Русі як голова ПЦУ.
Напередодні 27 липня пройшов молебень та хресна хода вірян Української православної церкви (Московського патріархату).
Міська влада попереджала про обмеження руху в центрі Києва 27 і 28 липня.
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