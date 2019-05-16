Майже 70% українців вважають «неправильним» перенесення Дня перемоги на 8 травня – опитування

69,5% українців вважають «неправильним кроком» перенесення відзначення Дня перемоги на 8 травня, свідчать дані опитування центру «Соціальний моніторинг», Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та соціологічної групи «Рейтинг». 16,7% підтримують такий крок.

Близько 41% українців вважають неправильним виділення 8 травня в окремий день пошани і вважають, що Україна повинна відзначати лише 9 травня як День перемоги. Водночас 47% вважають правильним святкування окремо 8 травня як Дня пам’яті та примирення і 9 травня як Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війни.

Згідно з опитуванням, 83% українців вважають День перемоги «великим святом» і 14,2% – «звичайним вихідним».

Опитування проводили з 30 квітня до 10 травня. У ньому взяли участь 3 000 респондентів.

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року із капітуляцією Японії. Як зазначає український Інститут національної пам’яті, загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб.

У 2015 році президент Петро Порошенко підписав указ, яким запровадив 8 травня День пам’яті та примирення. 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.