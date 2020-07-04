Зеленський у День поліції: очевидні успіхи «не затьмарюють потребу» в подальшому реформуванні

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність подальшого реформування української поліції, попри вже досягнуті успіхи. Як повідомляє пресслужба голови держави, про це йдеться у вітанні Зеленського «співробітникам і ветеранам Національної поліції України».

«Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина. Кадри у свої ряди поліція добирає з народу, служить народові і захищає народ», – йдеться у вітанні.

За словами президента, «щоденною напруженою й ризикованою працею» Національна поліція утверджує себе «як сучасна й ефективна правоохоронна структура, діяльність якої спрямована на забезпечення публічної безпеки й порядку, охорону прав і свобод людини, зміцнення законності, захист інтересів суспільства та держави, протидію злочинності».

«Разом зі Збройними силами України й іншими військовими формуваннями поліцейські мужньо протистоять збройній агресії на сході, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість Українському народові», – йдеться в повідомленні.

День Національної поліції України відзначається щорічно 4 липня, згідно з указом президента від 4 квітня 2018 року.

4 липня 2015 року в Києві склали присягу перші патрульні поліцейські.

Поліція була створена в рамках реформи Міністерства внутрішніх справ України. Поліцейські вийшли на київські вулиці 4 липня 2015 року, пізніше вони з’явилися в десятках інших міст.