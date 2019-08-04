Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ.

«Це свято мужніх людей, які вдень і вночі боронять повітряний простір Вітчизни, в складних умовах здійснюють бойові й навчальні вильоти, майстерно та оперативно перекидають повітрям на далекі відстані військовослужбовців, озброєння і техніку. Вдячний усьому особовому складу Повітряних сил за наполегливу, самовіддану службу, мужність та рішучість, виявлену під час виконання покладених завдань. Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Упевнений, що завдяки високій професійній майстерності та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних сил небо над Україною завжди буде мирним, а наш народ – надійно захищеним», – йдеться у вітанні президента України Володимира Зеленського, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook написав: «Цей вид військ – справжня еліта армії. Українські льотчики – визнані майстри. І в бою, і на світових авіафорумах. Пишаюся цим і дякую за захист українського неба».

Нещодавно український військовий льотчик Юрій Булавка показав вищий пілотаж на літаку Су-27 на авіашоу Royal International Air Tattoo (RIAT) 2019 у Великій Британії. Виступ українця на фестивалі визнали «найкращим та найкрасивішим пілотажем на бойовому літаку».

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант​ Руслан Хомчак наголосив: «Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України надійно виконують поставлені перед ними завдання в системі захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Свідченням цього є успішне застосування всіх компонентів Повітряних сил у ході військового вторгнення в Україну Російської Федерації, ефективне несення цілодобового бойового чергування в системі протиповітряної оборони держави та високий рівень проведення заходів міжнародного військового співробітництва. Ми завжди пам’ятаємо та віддаємо шану загиблим воїнам Повітряних сил, які віддали своє життя за майбутнє України. За самовіддане служіння українському народові, вірність справі у захисті неба нашої держави та з нагоди свята висловлюю щиру вдячність усьому особовому складу та ветеранам Повітряних сил Збройних сил України».

День Повітряних сил Збройних сил України відзначають у першу неділю серпня від 2007 року.