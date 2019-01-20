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20 Січень 2019, Київ 19:33
Новини | Суспільство

На Карловому мості у Празі до Дня Соборності України розгорнули українські прапори

Українці й чехи під час акції з нагоди річниці Акту Злуки, Прага, 20 січня 2019 року

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У неділю 20 січня українська громада у Празі розгорнула прапори України на Карловому мості через річку Влтава з нагоди Дня Соборності України. Кілька десятків українців та їхніх чеських друзів – дехто прийшов разом із дітьми – утворили «живий ланцюг», який розтягнувся у центрі мосту.

Деякі з активістів тримали прапор України 10 метрів завдовжки та символічні плакати «Україна єдина».

Учасники акції утворили живий ланцюг через Карлів міст
Учасники акції утворили живий ланцюг через Карлів міст

Акцію влаштувало посольство України в Чехії на знак солідарності з Україною.

«Дякуємо всім, хто прийшов, ви молодці. Ви всі знаєте, що це символічна акція, яка єднає всіх українців із різних регіонів та українців, що живуть тут, у Чехії. Ми зібралися із солідарності до акції, що відбуватиметься у Києві 22 січня», – зазначили організатори акції з посольства України в Чехії.

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День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

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