На Карловому мості у Празі до Дня Соборності України розгорнули українські прапори

У неділю 20 січня українська громада у Празі розгорнула прапори України на Карловому мості через річку Влтава з нагоди Дня Соборності України. Кілька десятків українців та їхніх чеських друзів – дехто прийшов разом із дітьми – утворили «живий ланцюг», який розтягнувся у центрі мосту.

Деякі з активістів тримали прапор України 10 метрів завдовжки та символічні плакати «Україна єдина».

Акцію влаштувало посольство України в Чехії на знак солідарності з Україною.

«Дякуємо всім, хто прийшов, ви молодці. Ви всі знаєте, що це символічна акція, яка єднає всіх українців із різних регіонів та українців, що живуть тут, у Чехії. Ми зібралися із солідарності до акції, що відбуватиметься у Києві 22 січня», – зазначили організатори акції з посольства України в Чехії.

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День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.