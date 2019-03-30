В Україні розпочався «день тиші»

30 березня в Україні розпочався так званий «день тиші».
Згідно із законом про вибори президента, передвиборча агітація мала закінчитися о 00:00 30 березня.
«У цей день заборонено здійснювати будь-яку агітацію: як публічну агітацію громадян на вулиці, так і агітацію через ЗМІ», – пояснював радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
МВС закликало відмовитися від оприлюднення в друкованих, аудіовізуальних та електронних ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, а також інших публікацій та повідомлень про кандидатів.
Вибори президента України відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.
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