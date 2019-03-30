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30 Березень 2019, Київ 07:49
Новини | Політика

В Україні розпочався «день тиші»

Вибори президента України відбудуться 31 березня

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30 березня в Україні розпочався так званий «день тиші».

Згідно із законом про вибори президента, передвиборча агітація мала закінчитися о 00:00 30 березня.

«У цей день заборонено здійснювати будь-яку агітацію: як публічну агітацію громадян на вулиці, так і агітацію через ЗМІ», – пояснював радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

МВС закликало відмовитися від оприлюднення в друкованих, аудіовізуальних та електронних ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, а також інших публікацій та повідомлень про кандидатів.
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Вибори президента України відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

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