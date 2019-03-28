Що вирішується на президентських виборах в Україні

Що вирішується на українських президентських виборах? Це питання ставлять собі не лише самі українці, але і міжнародні спостерігачі, які розуміють, що результат виборів у територіально найбільшій європейській країні матиме наслідки і для сусідів, і для світової політики. Агентство Associated Press підготувало короткий довідник з питань, які вирішуватимуться в Україні цієї неділі.

Україні доводиться вирішувати багато складних проблем одночасно: корупцію, війну на сході проти, як пише агентство, сепаратистів, підтримуваних Росією, залежність від міжнародних фінансових інституцій, які надають їй допомогу на мільярди доларів. Агентство нагадує, що вибори відбуваються через 5 років після Революції гідності, анексії Росією Криму і початку конфлікту на Донбасі, який вже забрав життя понад 13 тисяч людей та на тлі економічних проблем.

Тож які проблеми доведеться вирішувати одному з 39 кандидатів, серед яких українці обиратимуть у неділю?

Корупція

Скарги на корупцію були одними з головних, які українці висували і попередньому президентові, який утік із країни на тлі протестів у 2014 році, але корупція залишається і за його наступника Петра Порошенка. Згідно з індексом сприйняття корупції від Transparency International, йому вдалося посунути країну на 120-е місце серед 188 країн світу, що стало незначним поліпшенням, але її місце досі залишається поруч із такими країнами, як Нігер та Малі.

Порошенкові започаткував деякі антикорупційні заходи, яких вимагали Міжнародний валютний фонд і західні донори, однак кроки були непослідовними. Одного з найбільших ударів боротьба з корупцією зазнала цього місяця, коли один із антикорупційних законів було визнано антиконституційним.

Державне оборонне підприємство виявилося замішаним у скандал із нецільовим використанням грошей. Головні кандидати обіцяють суворе покарання за корупцію, аж до довічного ув’язнення. Але коли корупція є настільки поширеною, такі обіцянки мають мало практичного ефекту і лише підвищують градус очікувань від політиків.

Головні кандидати також обіцяють продовжувати курс на інтеграцію до ЄС, хоча Євросоюз не виказує гарячого бажання приймати Україну в осяжному майбутньому.

Росія

Провідні кандидати також виступають за те, щоб Україна прагнула до членства в НАТО, про що Росія не хоче й чути. Агентство пише, що намагання просуватися до НАТО може перешкодити спробам вирішити питання війни на сході України і захоплення Росією 24 українських моряків минулого року. Перспективи будь-якого врегулювання конфлікту на сході нечіткі, хоча головні кандидати мають різні підходи до вирішення цього питання.

Порошенко виступає за переговори в так званому «нормандському форматі» Росії, України, Франції й Німеччини, хоча ці переговори були майже бездіяльні. Юлія Тимошенко хоче, щоб відбулися переговори між підписантами Будапештського меморандуму, який закликає до дотримання територіальної цілісності колишніх радянських республік, які відмовилися від своєї ядерної зброї, хоча Росія порушила цей пакт, коли анексувала Крим. Новачок в українській політиці Володимир Зеленський каже, що це питання можна вирішити лише шляхом прямих переговорів із Росією. Ця ідея отримала певні позитивні відгуки в Росії, що свідчить про те, що Москва шукає вихід з конфлікту, який коштував для неї дорого через міжнародні санкції.

Якість життя

Щоденне життя багатьох українців досить злиденне. Середня заробітна плата складає лише 350 доларів на місяць. Таким чином, 25-відсоткове подорожчання природного газу минулого року стало серйозним ударом для багатьох домогосподарств. Тимошенко порівнювала це з «геноцидом» і пообіцяла скоротити ціни на газ на 50 і більше відсотків. Але це може призвести до занепокоєння міжнародних фінансових установ, які надають Україні допомогу; підвищення цін зумовило вдосконалення ринку газу. Система медичного обслуговування України, яка значною мірою не змінилася з часів Радянського Союзу, була сумнозвісно поганою, особливо за межами великих міст. Її реформа ведеться, але деякі кандидати вважають, що зміни недостатніми і ускладнюють доступ до лікарів-терапевтів. Тимошенко і Зеленський пропонують запровадити медичне страхування.

Економіка

Економіка України відновлюється після сильного занепаду, який настав після потрясінь 2014 року, але валовий внутрішній продукт все ще значно нижчий за рівень 2013 року. Чи буде наступний президент просувати реформи, необхідні для пожвавлення економіки, і чи сприятимуть цьому парламентські вибори, – це питання, які мають радше негативну відповідь.

Перед президентськими виборами економісти прогнозували скромне зростання приблизно на 2,5 відсотки на рік, що буде затьмарене інфляцією, яка очікується приблизно на рівні 10 відсотків. Порошенко може вказувати на поліпшення економіки під час свого перебування на посаді, включаючи зростання прямих іноземних інвестицій. Зеленський закликає до спрощення податкового кодексу та усунення перешкод для створення нових підприємств, щоб «можна було відкрити бізнес за годину». Тимошенко пообіцяла вдвічі знизити податок на підприємців і перенаправити українську економіку з опори на сировину на виробництво готової продукції.

Демократія

Незалежно від того, хто переможе, вибори стануть важливим випробуванням прихильності України до впорядкованої демократії, що вплине на довіру громадян до влади та міжнародних партнерів. Хоча передвиборний період був затьмарений брудними технологіями. Міністр внутрішніх справ у владі самого Порошенка звинуватив президента у використанні державних грошей у намаганні купити голоси. Після того, як в у штабі Зеленського заявили про знайдені пристрої для прослуховування, представник МВС натякнув на причетність СБУ, а та, у свою черг,у порушила кримінальну справу проти міністерства на підставі підриву державної безпеки. Крайні праві групи з просуванням передвиборчої кампанії діяли все більш неконтрольовано.

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