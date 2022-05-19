День вишиванки в Україні: вітання від Зеленського, Kalush Orchestra і Патрон у вишиванці

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки.

«Сильна, незламна, смілива та вільна! З Днем вишиванки, Україно!» – сказав він у відео, опублікованому в телеграмі.

В Офісі президента у телеграмі наголосили, що вишиванка у «нашій боротьбі за свободу та незалежність оберігає нас своєю силою».

З Днем вишиванки також привітали українців у Міністерстві оборони.

«Українська держава зшита міцною ниткою любові й поваги», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

Учасники гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на «Євробаченні», також привітали українців із Днем вишиванки.

А Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото пса Патрона, який змінив свій «бронік» на вишиванку.



Уже 16 років в Україні та скрізь у світі, де живуть українці, відзначають День вишиванки. Уперше ідея присвятити один травневий день традиційному українському одягу виникла​ 2006 року у студентському середовищі Чернівців і швидко поширилася країною. Відтоді, щороку, українці та усі, кому подобається вишиванка, одягають цей одяг і носять удома, в офісах, на вулицях. А соціальні мережі заполоняють фотографії із усміхненими людьми у вишиванках.